Kim jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego?

Nowy szef BBN. Kim jest Jacek Siewiera?

Jacek Siewiera urodził się w 1984 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.