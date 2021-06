Poczta Polska na wojnie z firmą przesyłkową. W tle gigantyczne pieniądze

I jak dodaje, konflikt z państwowym operatorem pocztowym wybuchł po tym, jak aktywował do życia inną spółkę - Polską Grupę Pocztową. – Pocztowcy twierdzą, że my rzekomo bazujemy na znakach opłaty Poczty Polskiej. Nie ma takiej możliwości. Znak jest umieszczony na prawej stronie nierejestrowanej przesyłki pocztowej. I my w firmie oklejaliśmy na znak opłaty Polskiej Grupy Pocztowej. Mieliśmy do tego prawo. A spółka twierdzi, że rzekomo podszywaliśmy się pod Pocztę i wykorzystywaliśmy jej infrastrukturę. To ja się pytam, w jakim celu? Skoro mieliśmy swoją strukturę… - zapewnia prezes Świata Przesyłek.