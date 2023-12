Początek zimy i najkrótszy dzień w roku 2023. Kiedy wypadają?

Zima 2023/24. Najkrótszy dzień w roku. Ile potrwa?

W piątek 22 grudnia, poza początkiem zimy, miejsce będzie miał również najkrótszy dzień w roku. Co ciekawe, jego długość będzie różnić się w zależności od szerokości geograficznej. W regionach położonych w północnej części Polski będzie on nieco krótszy. Na południu potrwa on natomiast nieco dłużej. Ile dokładnie?