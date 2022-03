"Początek końca Putina". Były premier nie ma wątpliwości

- Uważam, że to co zrobił Putin to jest początek jego końca. Może za trzy, może za cztery lata, może za pięć, on już nie będzie sprawował władzy. W każdym razie to, że odejdzie jest bardziej prawdopodobne niż to, że umocni swoją pozycję - ocenił gość programu specjalnego WP, były premier Leszek Miller. Według niego w otoczeniu prezydenta Rosji jest coraz więcej osób niezadowolonych z jego obecnej polityki i konsekwencji do jakich doprowadziła. Patrycjusz Wyżga pytał Leszka Millera czy jego zdaniem ktoś mógłby wpłynąć na Putina. - Wydaje mi się, że nikt. Putin może zmienić swoją politykę, albo też sam zostać zmieniony, albo przez rewoltę Rosjan, albo przez układ sił w ścisłym kręgu władzy - odparł były premier. Miller odniósł się też do interesów, jakie od lat z władzą na Kremlu robi Gerhard Schröder. Jego zdaniem, były kanclerz Niemiec "powinien jak najszybciej uwolnić się od tych kontaktów".