Pochówek Piotra Woźniaka- Staraka niezgodny z prawem? "Nie ma żadnego zagrożenia"

Urzędnicy sanepidu złożyli do prokuratury zawiadomienie, że pochówek Piotra Woźniaka-Staraka odbył się niezgodnie z prawem. Czy konieczna będzie ekshumacja? Na razie nie ma decyzji w tej sprawie. – Z naszego punktu widzenia nie ma żadnego zagrożenia, ale przepis jest przepis – mówi Janusz Dzisko, dyrektor wojewódzkiego sanepidu w Olsztynie.

Dyrektor sanepidu podkreśla, że ta sprawa bardzo ciąży urzędnikom. - Z punktu widzenia epidemiologii to nie ma żadnego znaczenia, żadnego ryzyka, że tych katakumb nie ma. Ale przepis jest przepis. Mamy związane ręce i musieliśmy wystąpić do prokuratury. Można by to zostawić, rodzina już swoje przeżyła, ale prawo nas zobowiązuje – mówi dyrektor Dzisko.