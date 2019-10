Pochówek Piotra Woźniaka-Staraka. Decyzja wójta Giżycka budzi kontrowersje. "To trudne"

"To jemu wadzi grób Piotra" - grzmi jeden z tabloidów z okładki. Marek Jasudowicz, wójt gminy Giżycko, jest krytykowany za to, że złożył zawiadomienie w sprawie nielegalnego pochówku Piotra Woźniaka-Staraka. Jak podkreśla w rozmowie z WP, szkoda mu rodziny, ale to był jego obowiązek.

Piotr Woźniak-Starak zmarł 18 sierpnia 2019 roku

Wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz trafił na okładki tabloidów. "To on sprzeciwia się grobowi Staraka w Fuledzie" - donoszą. Jego nazwisko przewija się też w komentarzach internautów. Wszystko przez to, że włodarz złożył zawiadomienie ws. pochówku Piotra Woźniaka-Staraka.

Jasudowicz nie jest zadowolony z szumu, jaki pojawił się wokół sprawy. - Sytuacja jest delikatna. Moim zdaniem nie powinna być aż tak upubliczniana, bo to sprawy osobiste i mogą być bolesne dla najbliższych - mówi w rozmowie z WP.

- To trudne. Szkoda rodziny i osób doświadczonych tym zdarzeniem - dodaje. Skoro wójt współczuje rodzinie, dlaczego zawiadomił służby? Bo musiał. - W związku z tym, że pochówek nie został dokonany na cmentarzu, to ja miałem obowiązek zgłoszenia tego organom - podkreśla Jasudowicz.

Przyznaje, że nie analizował tego, jakie konsekwencje mógłby ponieść, gdyby nie zgłosił organom sprawy pochówku. Zapytany o to, czy dostaje krytyczne wiadomości, groźby, nie chciał odpowiedzieć.

Piotr Woźniak-Starak pochowany poza cmentarzem. Co dalej?

Na tym rola wójta gminy Giżycko w sprawie się kończy. Teraz zajmą się nią służby. - One wszystko wyjaśnią. To nie musi być od razu jakiś wyrok czy inne trudne konsekwencje - zwraca uwagę Jasudowicz.

- Na razie prokuratura się tą sprawą nie zajmuje, bo nikt jej nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Z informacji, które pojawiły się w mediach, wynika, że zawiadomienie zostało skierowane do policji w związku z podejrzeniem zaistnienia wykroczenia. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewiduje odpowiedzialność, w której właściwym organem do prowadzenia postępowań jest policja - powiedział w rozmowie z WP prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński.

Jaką decyzję może podjąć policja? Asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Giżycku, podkreśliła, że do policji wpłynęły informacje z sanepidu i na razie nie będzie mówić o możliwych finałach sprawy.

Przypomnijmy, że zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia wykroczenia polegającego na pochówku poza obrębem cmentarza złożył również sanepid.

Przed pogrzebem Piotra Woźniaka-Staraka Wirtualna Polska informowała, że rodzina producenta filmowego nie występowała do sanepidu o zgodę na pochówek poza cmentarzem. Woźniakowie-Starakowie jedynie złożyli w powiatowym sanepidzie m.in. opinię geologa, że katakumby nie oddziałują w żaden sposób na środowisko.

Piotr Woźniak-Starak pochowany poza cmentarzem. Podobne historie

Głośno było również o nielegalnym pochówku prałata Sylwestra Zawadzkiego pod pomnikiem Chrystusa w Świebodzinie. Wolę zapisaną w testamencie przyjaciela wypełnił ks. Zygmunt Zimnawoda. Został skazany, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary z uwagi na to, że duchowny miał nie zdawać sobie sprawy z tego, że łamie prawo.

Okres przeprowadzania ekshumacji rozpoczyna się 16 października i kończy 15 kwietnia. Inspektor Sanitarny, właściwy dla miejsca ekshumacji, może jednak wyznaczyć inny termin jej przeprowadzenia.