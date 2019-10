Wójt gminy Giżycko i miejscowy sanepid zgłosili na policję fakt pochówku Piotra Woźniaka-Staraka poza terenem cmentarza. Zgodnie z przepisami jest to możliwe tylko w katakumbach. Etyk Jacek Hołówka przekonuje, że prawo jest w tym zakresie złe.

Piotr Woźniak-Starak nie mógł być pochowany w Fuledzie? Etyk zabiera głos

- Sanepid mówi to, co on uważa. Nie ma prawa mówić gdzie nie wolno, bez podawania konkretnego powodu. Gdyby niosło się za tym jakieś zagrożenie epidemiologiczne, to inna sprawa. To instytucja, która jest powołana do pilnowania stanu sanitarnego, a ta sprawa nie dotyczy zdrowia - powiedział Hołówka.