Potężne uderzenie wstrząsnęło okupowaną częścią Ukrainy. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło na swoim Twitterze znane już nagranie z porannego ataku, podczas którego za pomocą wyrzutni HIMARS celnie uderzono w Rosjan. Słynne nagranie zarejestrowano w grudniu 2022 roku. Ukraińskie MON przypomniało je nie bez przyczyny. Także teraz ludzie Zełenskiego aktywnie korzystali z systemu artylerii rakietowej HIMARS. W niedzielę amerykańskie wyrzutnie zniszczyły m.in. strategiczny most w pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim. Dzięki temu tymczasowo udaremniono Rosji możliwość sprowadzania broni i wojsk z Krymu do Mariupola i Melitopola. W trakcie uderzenia na moście okupanci przeprowadzali prace naprawcze, są ofiary śmiertelne. HIMARS, czyli High Mobility Artillery Rocket System, to mobilny system artylerii rakietowej. Na podwoziu opancerzonej ciężarówki osadzono lekką wyrzutnię rakiet. Ta strategiczna podczas walk z Rosją broń może wykorzystywać wiele rodzajów rakiet i głowic bojowych, które naprowadzane są za pomocą systemu GPS.