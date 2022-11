Pobudka w ukraińskim stylu. "Deszcz rakiet" spadł na Rosjan z rana

Kolejny raz Ukraińcy zaatakowali Rosjan z rana. Pobudka w ukraińskim stylu miała miejsce na terenie obwodu donieckiego, a do ostrzału celów wroga użyto wyrzutni rakiet BM-21 Grad. Standardowym typem pocisku wystrzeliwanego z BM-21 jest M-21OF z głowicą odłamkowo-burzącą. Ma on masę 66 kg i długość 2870 mm. Nie jest to ten sam kaliber, co HIMARS-y, jednak dobrze zaplanowany atak pozwala na skuteczne zlikwidowanie zamierzonego celu. W tym wypadku trzech żołnierzy z 36. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy rano przy dobrej pogodzie wystrzeliło "deszcz rakiet" w kierunku rosyjskich okopów. Taki zabieg miał pomóc oddziałom piechoty szybciej dostać się na pole bitwy. Obrona powietrzna armii Putina w danym momencie skupia się na atakach z góry, co pozwala Ukraińcom przemieścić się na froncie i w komfortowy sposób przygotować do walki.