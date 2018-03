Pobity reporter z Krakowa. "Konieczna zmiana prawa"

"Bandycki napad na fotoreportera 'Gazety Krakowskiej' jest kolejnym dowodem na to, że wykonywanie zawodu dziennikarza wiąże się z realnym, a nie tylko hipotetycznym ryzykiem bycia ofiarą fizycznej agresji" - napisali członkowie Press Club Polska. Bogumił Storch został pobity, kiedy robił zdjęcia przed parkiem rozrywki Energylandia w Zatorze.

"Wszystko wskazuje na fakt, że pobicie oraz próba kradzieży a następnie zniszczenie sprzętu naszego kolegi nastąpiły w celu ukrycia łamania prawa. To nie tylko usiłowanie tłumienia krytyki prasowej, ale przede wszystkim przestępstwo o charakterze kryminalnym. Oczekujemy, że policja i prokuratura przeprowadzą wnikliwe śledztwo, a winny lub winni zostaną surowo ukarani. Pobitemu fotoreporterowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do pracy" - głosi oświadczenie Press Club Polska.