Reporter został pobity. Chciał zrobić zdjęcia Energylandii

- Poczułem, jakby iskra mi przeskoczyła - powiedział reporter "Gazety Krakowskiej". Został pobity przed parkiem rozrywki. Miał zrobić kilka zdjęć, "potężnie zbudowany mężczyzna w niebiesko-granatowej kurtce z logo Energylandii" jednak mu na to nie pozwolił.

W Energylandii w Zatorze powstaje wielki rollercoaster. To jemu reporter "Gazety Wrocławskiej" miał zrobić zdjęcia. Nie udało się. Powód? Zasugerował, że robotnicy chcieli coś ukryć.

Mimo że reporter się przedstawił, mężczyzna zażądał oddania aparatu fotograficznego. Za to, że dziennikarz nie chciał go posłuchać, otrzymał cios w głowę. Na jednym uderzeniu się jednak nie skończyło. "Napastnik ciągle krzyczał 'dawaj aparat', groził, że ustali, gdzie mieszka nasz dziennikarz, i że go dorwie. Na przemian popychał na drogę z jadącymi samochodami i przyciągał, próbując wyszarpać sprzęt fotograficzny" - dodaje gazeta. Poszkodowany ma swoją teorię na temat przyczyn agresywnego zachowania mężczyzny.