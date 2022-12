Pobiły się o mężczyznę. Miały po 80 lat

Miłość, zazdrość i zemsta

Co było przyczyną ataku? Okazuje się, że sprawy sercowe. Jedna z napastniczek podejrzewa 81-latkę, że uwodzi jej partnera, z którym pozostaje w nieformalnym związku. Postanowiła więc wziąć sprawy we własne ręce i dać nauczkę konkurentce. Do pomocy namówiła koleżankę i obie rzuciły się na kobietę.