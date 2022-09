Zadzwonili oszuści. 60-latka wrzuciła 80 tys. złotych do śmietnika

Gliwice. 60-latka zaufała oszustom. Straciła wszystkie oszczędności

"Niestety, telefoniczna mistyfikacja udała się przestępcom. 60-latka z osiedla Stare Gliwice skrupulatnie wykonywała polecenia głosu ze słuchawki. Najpierw podała swój numer komórkowy, przez który już cały czas, do końca akcji, rozmawiano. Potem spakowała posiadaną biżuterię i tak jak jej kazano, wyrzuciła przez okno. Następnie taksówką udała się do banku w centrum miasta, gdzie wypłaciła oszczędności, spakowała do koperty i wrzuciła do wskazanego kosza na śmieci" - informuje gliwicka policja.