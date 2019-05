Pobili 58-letniego sąsiada, transmitowali to w internecie. Wyrok ws. patostreamerów

Dwa lata więzienia i 5 tys. zł. odszkodowania oraz dwa lata pozbawienia wolności i 3 tys. zadośćuczynienia. Takie wyroki usłyszeli trzej patostreamerzy za to, że podczas libacji pobili swojego sąsiada. Wszystko transmitowali na żywo w internecie.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2018 r. Troje mężczyzn robiło transmisję na żywo z libacji alkoholowej. Nagle weszli do swojego sąsiada i go pobili. To miała być kara za to, że 58-latek zgłaszał policji, że patostreamerzy zachowują się zbyt głośno. Film zaczął krążyć w internecie, aż w końcu ktoś zgłosił go służbom. Mężczyźni zostali zatrzymani dzień później i usłyszeli zarzuty. Wszyscy przyznali się do winy.