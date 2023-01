Pobili 33-latka. Kazali mu wykopać swój grób

Horror 33-latka. Kazali mu kopać grób

Pokrzywdzony przekazał, że był bity i kopany po całym ciele. Następnie sprawcy zaprowadzili go do pobliskiego auta marki Audi i chcieli wrzucić go do bagażnika. Mężczyźni wepchnęli jednak ofiarę na tył auta. Tam znów zaczęli go bić.