Pobił dwóch taksówkarzy na lotnisku. Może spędzić kilka lat za kratami

Co było powodem awantury? Policjanci ustalili, że 34-latek podszedł do taksówkarzy i zaczął rozmawiać z nimi o opłacie za kurs. Najwyraźniej stawka nie przypadła mu do gustu, bo w pewnym momencie uderzył pięścią w twarz jednego z taksówkarzy i zaczął mu wygrażać. Chwilę później zaatakował drugiego z taksówkarzy. Pobił go i przewrócił go na ziemię.