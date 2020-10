Pobicie operatora TVP. Krzysztof Czabański zdziwiony decyzją sądu

Pobicie operatora TVP. Szef RMN: bardzo dziwna decyzja sądu

Z niezastosowaniem aresztu nie zgadza się szef Rady Mediów Narodowych. Uważa, że to bardzo dziwna decyzja sądu. - To oczywiście budzi podejrzenia przede wszystkim, że to może być wpływ pieniądza i pewnej uprzywilejowanej pozycji sprawcy tego bandyckiego napadu. To przypomina też najgorsze opinie o polskim sądownictwie, przypomina, dlaczego należy je radykalnie naprawić - komentuje Krzysztof Czabański.

Aleksander K. pobił operatora TVP. Krzysztof Czabański komentuje

Czabański dodaje, że środowiska, które czują się zagrożone przez ludzi, którzy walczą "z tym społecznym rakiem" ,są skłonne sięgnąć nawet po przemoc fizyczną, co jest "niesłychanie groźne". - Niepokojące jest również to, co się wokół tego działo i dzieje. Negliżuje to, w jak złym stanie jest nasza tkanka społeczna. Jak ona jest zrakowaciała i ile to wymaga zabiegów, walki o to, żeby to zmienić - podsumowuje szef Rady Mediów Narodowych.