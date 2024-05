Po zamachu na premiera Słowacji w Handlovej. "Opamiętanie? Wątpię"

Inna kobieta emocjonalnie opowiada o środowym zamachu. - Ja tutaj stałam - wskazuje na miejsce oddalone o kilkanaście metrów od drzewa, przy którym padły strzały. - Widziałam premiera, jak wcześniej spacerował po mieście, to było przed spotkaniem w domu kultury. Chciałam go tylko zobaczyć, więc potem poszłam do domu na obiad. I nagle taka informacja w telewizji. To ja tam przed chwilą stałam, a teraz to wszystko? Strasznie to smutne.