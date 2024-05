Słowacja po zamachu na premiera. Atmosfera? "To podoba się Rosji"

- To, co teraz przeżywają Słowacy, jest podobne do emocji, jakie odczuwali Polacy po katastrofie smoleńskiej. Okazuje się, że procedury nie działają, zawodzi nawet ochrona premiera. Politycy obrzucają się oskarżeniami, czyja to wina - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna miesięcznika "Monitor Polonijny" wydawanego w Bratysławie.