PO żąda dymisji kierownictwa Prokuratury Krajowej

Żądamy od Zbigniewa Ziobro niezwłocznego zdymisjonowania kierownictwa Prokuratury Krajowej oraz zdymisjonowania i wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych wobec prokuratorów, którzy umarzali postępowania przeciw ksenofobom i neonazistom - stwierdził były minister sprawiedliwości Borys Budka.

Materiał o polskich neonazistach zaprezentowany w sobotę na antenie TVN24 wywołał prawdziwą burzę. Prokuratura, na polecenie ministra Zbigniewa Ziobro, wszczęła śledztwo, w którym zatrzymano już pierwsze trzy osoby. Materiał chętnie komentują zarówno przedstawiciele partii rządzących, jak i opozycji. Ta ostatnia przekonuje, że to obecna władza "roztoczyła parasol ochronny nad neonazistami". Do udowodnienia swojej tezy wykorzystuje postać Piotra Rybaka, mężczyzny który spalił we Wrocławiu kukłę Żyda.

- Dzisiaj potrzebne są bardzo radykalne działania. Pamiętajmy, że ta organizacja, o której tak wiele mówimy od kilku dni, "Duma i Nowoczesność", to organizacja pożytku publicznego, która jest finansowana z publicznych pieniędzy, pieniędzy podatników. Dzisiaj składamy wniosek do prokuratora właściwego o to żeby natychmiast zwrócił się do sądu tak aby ta organizacja nie mogła przyjmować datków od obywateli - zapowiedział Cezary Tomczyk.