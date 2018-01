Przepychanki między PO i PiS. Kto jest ojcem chrzestnym polskich neonazistów?

Świętowanie urodzin Adolfa Hitlera w mundurach SS i Wehrmachtu - to obraz z reportażu o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność. Materiał komentują zarówno politycy PiS, partii tworzących rząd, jak i opozycja. Dyskusja, choć nabrała tempa, to sprowadza się głównie do wskazywania politycznego patrona neonazistów.

PO przypomniało konwencję Solidarnej Polski z 2014 roku (PAP, Fot: Rafał Guz)

Platforma Obywatelska, by uderzyć w rząd, wykorzystała film, który ma dzisiaj kompromitować rządzących.

Wideo przedstawia polityków, między innymi Zbigniewa Ziobrę, Patryka Jakiego, Tadeusza Cymańskiego i Jacka Kurskiego oraz Piotra Rybaka, który zasłynął z podpalenia kukły Żyda. Śpiewają "Żeby Polska była Polską", wymachują polskimi flagami. Widać też napis "#mniejUE".

Internauta z kolei opublikował "Unikalne zdjęcie, na którym minister Ziobro rozprawia się z naziolami". Widzimy na nim szefa resortu sprawiedliwości i Rybaka.

Władza ma swoją wersję

Na zdjęcie i film z Rybakiem zareagował Sebastian Kaleta, rzecznik MS i współpracownik Jakiego. "Bicie się fotkami działa w dwie strony" - napisał. Zamieścił zdjęcie Rybaka z Donaldem Tuskiem.

Rządzący odpowiedzialnością obarczają PO. Po tym, jak reportaż "Superwizjera" TVN skomentowali między innymi premier Mateusz Morawiecki i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, przyszedł czas na głowę państwa. Ciężko powiedzieć, że prezydent zabrał głos, ale zareagował. Andrzej Duda zamieścił wpis Dawida Wildsteina ("Czyli PO wspierało nazizm, a PiS z nim walczy") bez żadnego komentarza. To jednak wystarczyło, by publikacja posta odbił się szerokim echem.

Na "burzę", którą wywował wpis Wildsteina, zwrócił uwagę sam dziennikarz.

Zamieścił kolejne wpisy, w których tłumaczył swoje stanowisko w sprawie. "Dla porządku. Wszystko rozchodzi się o definicje. Jeśli ktoś uważa, że brak delegalizacji ONR-u- bądź istnienie marginalnych grupek neonazioli za 'akceptację dla faszyzmu, to niech bierze na klatę konsekwencje. Przez osiem lat rządów PO była jeszcze większa 'akceptacja'" - napisał.

Wygląda na to, że Duda zgadza się z Wildsteinem. Świadczy o tym właśnie udostępnienie przez prezydenta pierwszego dziennikarza. Nie wszystkim się to spodobało. Inni nie kryli zaskoczenia.