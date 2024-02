Po wywiadzie Putina. Na mapę przywołaną przez Sikorski zareagował Giertych

Na te marzenia Putina, który zatem chciałby - mimo złożonych w tym samym wywiadzie deklaracji, że nic nie ma do Polski - rozszerzenia Federacji Rosyjskiej o kraje bałtyckie, Białoruś i część polskich ziem - zareagował Radosław Sikorski. Szef MSZ Radosław Sikorski nawiązał do pytania Carlsona, który pytał prezydenta Rosji, czy inne państwa Europy Wschodniej także mają prawo do przywrócenia granic z 1654 roku.