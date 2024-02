Putin mówił o Polsce w wywiadzie. MSZ publikuje komunikat

"Rosja i Niemcy zgodnie współpracowali"

Putin oskarżał także Polskę o "zmuszenie" Hitlera do inwazji. MSZ podkreślił, że II RP odrzuciła żądania nazistowskich Niemiec, by wejść w sojusz wymierzony w Związek Radziecki. Przypomniano także o pakcie Ribbentrop-Mołotow, w wyniku którego Niemcy i ZSRR zaatakowały Polskę w 1939 roku. "Rosja sowiecka i hitlerowskie Niemcy zgodnie współpracowali do czerwca 1941 roku" - podkreślono.