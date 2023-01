PO w ogniu krytyki. "To głosowanie jest demonizowane"

Część sympatyków opozycji twierdzi, że wstrzymując się od głosu nad ustawą sądową, PO pomogła PiS i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. - To bardzo płytki argument - komentował w programie "Tłit" poseł PO Sławomir Neumann. - Jeżeli Polacy cierpią dziś z powodu inflacji i z braku środków na inwestycje, a my od miesięcy robimy wszystko, by te pieniądze do Polski przyszły, to my jesteśmy konsekwentni. Rozumiem, że to nie wszystkim może się podobać. To głosowanie jest demonizowane. PO w tej i poprzedniej kadencji twardo broni zasad praworządności i mówi, że je przywróci. Nie naprawi się praworządności z PiS-em. Wiem, że część elektoratu jest zdenerwowana. Nie wierzę, że ten ściek propagandowy PiS-u, zwany TVP, się zmieni. Ja tylko chciałbym ulżyć Polakom i te pieniądze do Polski sprowadzić. Jesteśmy odpowiedzialną partią. PO i koalicjanci jesienią tego roku przejmą władzę. Jestem pewny, że wygramy wybory. Jestem przekonany, że Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa - dodał.

