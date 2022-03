Po tajnym spotkaniu Senatu USA z Zełenskim. Prosił o przekazanie samolotów Ukrainie

Zełenski oczekuje mocniejszej reakcji NATO

Zełenski naciskał też na amerykańskich senatorów, by NATO w końcu ustanowiło strefę zakazu lotów nad Ukrainą, ale zdaniem informatorów CNN, taki ruch mógłby doprowadzić do "totalnej wojny w Europie". Ma to związek z wcześniejszymi wypowiedziami Władimira Putina, który powiedział w sobotę, że kraje uznające strefę zakazu lotów zostaną uznane za uczestniczące w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.