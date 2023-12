Jest data nowego rządu Tuska. Szef PO potwierdza

- Nie ma potrzeby nadużywać wielkich słów. Takie słowa zbyt często padają w tej izbie z ław sejmowych. Nie ma co spekulować na temat zdrady stanu. Trzeba realistycznie oceniać to, co się dzieje w Polsce. Nie sądzę, by panu prezydentowi chodziły po głowie pomysły, które byłyby politycznym samobójstwem. Każdy, kto chciałby rękę na werdykt wyborców, szykowałby sobie polityczne piekło. Naszą gwarancją nie jest dobra czy zła wola tego, czy innego polityka. To Polacy są gwarancją (...). Raport cząstkowy tego nie zmieni - odpowiedział Donald Tusk.