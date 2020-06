Plany wycofania jednostek armii Stanów Zjednoczonych z Niemiec i możliwość skierowania części z nich do Polski - to główny temat relacji ze spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w wielu mediach z USA.

"Jestem tym bardzo rozczarowany, użyjmy tego słowa - to ogromny zawód. Będziemy zatem redukować nasze siły w Niemczech. Niektórzy wrócą do domu, niektórzy zostaną przeniesieni w inne miejsca, a Polska będzie jednym z takich miejsc" - cytuje słowa Donalda Trumpa "The Wall Street Journal".

Dziennik podkreśla, że prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył Niemcy o zbyt małe wydatki na obronność. "WSJ" przytacza również opinię prezydenta Andrzeja Dudy, który wycofanie wojsk amerykańskich z Europy uznał za "szkodliwe" dla bezpieczeństwa na kontynencie.

Obecność wojsk USA w państwach Europy to również najszerzej omawiany temat z spotkania Duda-Trump w relacji Associated Press. Agencja cytuje krytyczną wypowiedź Trumpa wobec polityków z Berlina. Amerykański przywódca mówił wprost o "kraju, który wydaje miliony na zakup surowców energetycznych od Rosji, a jednocześnie oczekuje, że my będziemy go bronić przed Rosją".

AP zestawia te zdania z opiniami o Polsce, która - według Donalda Trumpa - "jest jednym z zaledwie ośmiu członków NATO przeznaczających na obronę ponad 2 proc. swego PKB". Jednocześnie agencja zauważa, że przywódcy nie przedstawili szczegółów dotyczących liczebności wojsk USA w Polsce.

Po spotkaniu Duda-Trump. Media z USA o relokacji wojsk w Europie

"Choć Andrzej Duda uzyskał to, czego tak pragnął, czyli wizytę w Gabinecie Owalnym i wspólną konferencję prasową z Trumpem w Ogrodzie Różanym Białego Domu, to jego podróż do Waszyngtonu może być postrzegana jako rozczarowanie, ponieważ nie udało mu się zawrzeć ostatecznej umowy o rozmieszczeniu dodatkowych żołnierzy USA na terytorium Polski" - tak z kolei brak konkretnych ustaleń komentuje natomiast "Politico".

Portal zaznacza, że prawdopodobnie wciąż trwa omawianie szczegółów między administracjami obu państw. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, podczas wizyty w Białym Domu padła jednak deklaracja, że do Polski może trafić w najbliższym czasie 3 tysiące amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Stacja CNN z kolei podkreśla w redakcyjnym komentarzu, że Andrzej Duda jest pierwszym gościem Donalda Trumpa od wybuchu epidemii.

"Trump zaprosił Dudę do Białego Domu na cztery dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce, w których oskarżany o skręcanie w stronę autokracji obecny prezydent zmierzy się z kilkoma konkurentami" - zauważa CNN.