Trzy tysiące amerykańskich żołnierzy w Polsce? Trump miał się zgodzić

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu padła deklaracja, że do Polski może trafić w najbliższym czasie 3 tysiące amerykańskich żołnierzy z Niemiec. To znacznie więcej niż wcześniej zakładano. Szczegóły relokacji ma opracować minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

- Możliwe, że w Polsce będzie więcej żołnierzy amerykańskich, jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem – mówił przed spotkaniem w Białym Domu Andrzej Duda. I jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, podczas rozmów miało paść zapewnienie ze strony amerykańskiego prezydenta, że blisko co trzeci wycofywany żołnierz z Niemiec przeniesie się do Polski. W sumie ma być to ok. 3 tysięcy wojskowych z USA.

Pierwotnie mówiło się o ok. tysiącu amerykańskich żołnierzy, później o 2 tysiącach, ale prezydent Trump – m.in. w zamian za poparcie przez Polskę amerykańskich interesów w sprawie budowy sieci 5G – miał zgodzić się na znacznie większą obecność naszych sojuszników zza Oceanu.

Koszty przeprowadzki do naszego kraju miałby wziąć na siebie resort obrony narodowej i budżet państwa. Do tej pory szacowano je na 2 mld dol. (7,8 mld zł). To jednak tylko początkowa cena przystosowania infrastruktury. Roczne koszty miałyby wynosić ok. 1 mld zł. Ale wyliczenia dotyczyły ok. 2 tys. nowych amerykańskich żołnierzy.

Na początku czerwca Reuters informował, że rozmowy dotyczące zwiększenia kontyngentu żołnierzy USA w Polsce zatrzymały się właśnie na kosztach. Do tej pory Waszyngton nie był zadowolony z przeznaczenia przez Polskę 2 mld dol. na przygotowanie infrastruktury. Rozmowy z udziałem prezydenta Polski w Białym Domu przy współudziale ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka miały to zmienić.

Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy. W Polsce obecnie jest ich ok. 5 tysięcy. Zwiększenie o 3 tys. dałoby już solidną liczbę – 8 tys. żołnierzy na terytorium naszego kraju.

Jak informował wcześniej "Dziennik. Gazeta Prawna", do Polski z Niemiec przeniesione zostanie również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky. Jest też plan, by przebazować około 30 amerykańskich F-16. W tej sprawie ma zostać podpisane porozumienie DCA – Defence Cooperation Act, regulujące zasady, na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować. Do tego ma przekazanych nam zostać pięć używanych samolotów transportowych C-130 Hercules.

Po spotkaniu w Białym Domu, prezydent Donald Trump otwarcie przyznał, że część spośród 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zostaną wycofani z Niemiec, prawdopodobnie zostanie przeniesiona do Polski.

- Najprawdopodobniej przeniesiemy część wojsk z Niemiec do Polski. Zmniejszymy kontyngent w Niemczech. Niemcy płacą ułamek tego, co powinni płacić – mówił Trump.

Z kolei prezydent Andrzej Duda wyrażał gotowość do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy. - To, gdzie wojska amerykańskie będą ulokowane, to decyzja, która należy do Stanów Zjednoczonych, ale Polska jest gotowa na zwiększenie ich obecności w naszym kraju. Dziś obecność wojsk NATO w Polsce pokazuje, że artykuł 5. jest traktowany poważnie i jeśli ktokolwiek chciałby napaść Polskę, to nie będzie to miękkie lądowanie. Najsilniejsza armia świata w razie czego wesprze polskich żołnierzy – mówił prezydent Duda.

W podobnym tonie wypowiadał się przed wizytą prezydenta premier Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że część żołnierzy amerykańskich, wycofywanych z Niemiec, trafi do Polski, będzie to wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Myślę, że Niemcy rozumieją, że zmienia się geopolityka, że trzeba wzmacniać całą naszą wschodnią część Paktu Północnoatlantyckiego. Trwają rozmowy, rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas - mówił w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.