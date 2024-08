"Po raz pierwszy w historii". Mały dron zniszczył rosyjski Mi-28

- Na koncie Służby Bezpieczeństwa kolejne - naprawdę wyjątkowe - trafienie we wrogi cel. We wtorek żołnierze Centrum Operacji Specjalnych "A" SBU zestrzelili rosyjski śmigłowiec Mi-28 za pomocą drona FPV (First Person View) - powiedział przedstawiciel SBU, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.