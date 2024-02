Po raz kolejny nad Polską duże zakłócenia sygnału GPS. Siły zbrojne Polski wydały komunikat

NOTAM to wiadomość zawierająca informacje, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. W komunikacje przekazano, że "zalecane jest by (...), statki powietrzne utrzymywały nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia na odpowiednim kanale łączności z odpowiednimi organami służby fis [flight information system]".