Po operacji 8-miesięcznej Lei. Jarosław Wałęsa dziękuje za wsparcie

"Dziękuję wam z całego serca za wszystkie wyrazy otuchy i wsparcia" - napisał Jarosław Wałęsa w sieci. Przekazał również, że jego chora córeczka jest już po operacji. We wpisie polityk wspomniał również o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Teraz wszystko wskazuje na to, że operacja zakończyła się pomyślnie. Jarosław Wałęśa ponownie za pośrednictwem internetu poinformował o stanie Lei. "Nasza kochana córeczka jest po operacji i choć teraz czeka nas jeszcze rekonwalescencja, to z nadzieją patrzymy w przyszłość" - czytamy we wpisie na Instagramie.