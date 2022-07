Po ogórki przyjeżdżają tu ludzie z całej Polski. Rolnik z Wielkopolski zdradził sekret

Są idealnym dodatkiem do kanapek, latem królują jako główny składnik pożywnych chłodników. Ogórki to jedne z ulubionych warzyw Polaków. Te okazy z Wielkopolski to prawdziwy rarytas. Do rolnika Michała Zduna przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W czym tkwi sekret popularności jego ogórków? W nietypowym sposobie ich uprawy. Rolnik z Huty k. Czarnkowa swoją plantację przeniósł z ziemi na baloty słomy. - Najgorsza praca na początku to wyciągnięcie tej słomy. Później idzie już z górki – przyznaje rolnik w rozmowie z WP. Rozwiązanie pana Michała posiada szereg zalet. To m.in. brak uciążliwych chwastów, brak konieczności ciągłego schylania się, a także podążanie z duchem ekologii. Więcej w materiale WP News.