PO odgraża się prezydentowi. "To zahacza o systemy totalitarne"

- Jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę, to będzie kolejny dowód na łamanie przez niego konstytucji, a za to czeka go odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu (...). Lista grzechów pana prezydenta jest bardzo długa (...). To nie może być zapomniane. Każda osoba, która godzi się na tak skrajnie niedemokratyczne prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. Jeżeli ktoś łamie konstytucję, to będzie za to odpowiadał przed wolnymi, niezależnymi sądami - kontynuował Kierwiński w RMF FM.