PO oburzone taśmami Kaczyńskiego. Kopcińska: "To atak polityczny"

Rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że nie widzi podstaw do zgłaszania działalności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego prokuraturze. - Prezes jest pod każdym względem przez wiele osób dobrze prześwietlony - zapewniła.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagrania Jarosława Kaczyńskiego.

– Stenogram, który opublikowała "Wyborcza", pokazuje, jak transparentnie pracuje prezes PiS. To potwierdzają wszystkie osoby, które miały z nim kontakt. Żeby zapłacić, trzeba mieć ku temu podstawy prawne – cytuje stanowisko Kopcińskiej portal tvp.info.

"Traktuje kobiety z szacunkiem"

Teraz w sprawę zaangażowała się również partia Razem. Jej przedstawiciele zgłosili się do Państwowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli finansowej PiS.

Zdaniem Kopcińskiej "to kolejny atak na osobę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by przedstawić go inaczej, niż jest faktycznie”.