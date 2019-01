Po kontroli escape roomów czas na zmianę przepisów. Jest projekt MSWiA

Po tragedii w Koszalinie MSWiA przeprowadziło kontrolę popularnych escape roomów. Resort jednak idzie krok dalej. Pojawiło się rozporządzenie ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

O zmianach w przepisach informuje RMF FM. Projekt rozporządzenia szefa MSWiA zakłada m.in., że właściciel lub zarządca obiektu, w którym prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, np. escape roomy, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności, a później co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać praktyczne sprawdzanie organizacji ewakuacji ludzi. Właściciel powinien również sprawdzać wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Postawiono już pierwsze zarzuty ws. tragicznego pożaru w Koszalinie. Usłyszał je Miłosz S., który jest wnukiem kobiety, która zarejestrowała działalność gospodarczą i prowadziła escape room. Mężczyzna odpowie za umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci osób, które zginęły w pożarze. Grozi za to do 8 lat więzienia.