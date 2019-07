PO-KO zawiadamia prokuraturę. Chodzi o kandydatów do KRS

Kamila Gasiuk-Pihowicz zapowiedziała, że złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Kancelarii Sejmu. Posłanka klubu PO-KO twierdzi, że nie chcą oni udostępnić nformacji publicznej dotyczącej sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS.

- Politycy PiS stawiają się ponad prawem, nie udostępniając opinii publicznej dostępu do informacji, jaką jest to, kto poparł obecnych nominatów PiS w Krajowej Radzie Sądownictwa - powiedziała Gasiuk-Pihowicz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak podała posłanka PO-KO, za niewywiązanie się z obowiązku udzielenia informacji publicznej grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do jednego roku. - Listy poparcia dla członów KRS to najwyraźniej lista wstydu dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, skoro tak wielkim problemem jest jej ujawnienie. Ludzie mają prawo wiedzieć, kto podpisał się pod listami poparcia dla nominatów polityków PiS-u w KRS i zrobimy wszystko, żeby ta informacja stała się znana opinii publicznej - zadeklarowała.

W sierpniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu o odmowie ujawnienia m.in. nazwisk sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Rady. Skargę w tej sprawie złożyła Gasiuk-Pihowicz. W czerwcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu odwołała się od tego wyroku do NSA, który oddalił kasację.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS, zostało we wtorek doręczone do Sejmu i trafiło do służb prawnych Kancelarii. - Przedstawiciele Kancelarii Sejmu będą kontaktować się z posłanką-wnioskodawcą w sprawie realizacji wniosku - zapowiedział.