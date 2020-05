P.o. I prezesa SN Kamil Zaradkiewicz: nie jestem żadnym komisarzem

W sobotę sędzia Kamil Zaradkiewicz zwołał zebranie dyrektorów Sądu Najwyższego . - Jestem zadowolony i zbudowany z dzisiejszego spotkania. Dziękuję wszystkim współpracownikom za wsparcie okazywane w tych dniach. Podczas zebrania ustaliliśmy, że należy jak najbezpieczniej zorganizować Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Jego zwołanie jest przewidziane na zasadach ogólnych - mówił w rozmowie z Polsat News p.o. I prezesa Sądu Najwyższego. Oznacza to, że prawnicy spotkają się osobiście w budynku przy pl. Krasińskich.

Pierwszą decyzją Zaradkiewicza jako p.o. I prezesa SN było wystosowanie apelu do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Apelował w nim o "zaniechanie aktywności publicznej" co niektórzy członkowie nazwali wprost kneblowaniem ust. - Mój apel wydawał mi się oczywisty: rolą sędziego nie jest stanie na barykadzie politycznej, społecznej i innych, ale skupienie się na zadaniach orzeczniczych. Do tego obliguje nas konstytucja - wyjaśniał.