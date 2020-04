Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz podpadł kiedyś Krystynie Pawłowicz

Nominacja dla Zaradkiewicza to spore zaskoczenie. Nieoficjalnie mówiło się jeszcze w czwartek rano, że prezydent wskaże Joannę Lemańską, prezesa nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w SN, a prywatnie bliską znajomą. Według naszych informacji, za wskazaniem Zaradkiewicza stoi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zmiany w Sądzie Najwyższym. Pamiętne słowa Pawłowicz

Przypomnijmy, że o Zaradkiewiczu zrobiło się głośno w 2016 roku, kiedy jako Dyrektor Zespołu Orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym udzielił "Rzeczpospolitej", a potem "Wiadomościom" TVP wywiadu. Jak twierdził wówczas, orzeczenia Trybunału, co do legalności, powinny być kontrolowane przez zewnętrzny organ.

Wypowiedź wówczas była zbieżna z twierdzeniami rządu, który uważał, że ówczesna premier Beata Szydło ma prawo badać legalność wyroków TK i odmówić publikacji tych, które uzna za nielegalne. Kiedy kierownictwo Trybunału wezwało go do dobrowolnego rozważenia rezygnacji ze stanowiska, w jego obronie stanęła zdecydowana większość polityków partii rządzącej. Ale nie ówczesna posłanka Krystyna Pawłowicz.

Co napisała wówczas prof. Krystyna Pawłowicz? "Pan Zaradkiewicz nie jest żadnym bohaterem! Jest nielojalnym człowiekiem, który w niejasnych okolicznościach, z dziwnie niedostępnymi dziś informacjami o jego dokonaniach zawodowych i społecznych z przeszłości, z nie do końca jasnych powodów zmienił – jak się zdaje taktycznie – front. Czyżby czekał, aż "PiS-owski lud” sam go, "męczennika” i "ofiarę” Andrzeja Rzeplińskiego, wyniesie na wymarzony sędziowski urząd?" - pisała Pawłowicz.