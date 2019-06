PO i Nowoczesna. Jest decyzja o wspólnym klubie

W Warszawie odbywa się wspólne posiedzenie rad krajowych PO-KO i Nowoczesnej. Schetyna ogłosił wspólny klub z Nowoczesną. Zapowiedział, że w czerwcu ruszają w Polskę i tworzą nowy sztab. Przed obradami protestują Obywatele RP.

- Doprowadzimy do zmian w niszczonym przez PiS systemie ochrony zdrowia, które zapewnią lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy, a pacjenci bedą mieli prawo do leczenia na najwyższym europejskim poziomie - mówił na radzie krajowej Katarzyna Lubnauer.

- Mamy ideę: chcemy w ciągu najbliższych ośmiu lat uczynić Polskę najlepszym do życia krajem w całej Unii Europejskiej. Chcemy by Polacy rozmawiając ze swoimi znajomymi z innych krajów czuli dumę, że przyszło im żyć w Polsce. Wiemy jak to zrobić - przekonywała.

Trzaskowski: Nasza opowieść jest o tym, żeby być blisko ludzi

- Biorąc pod uwagę różne wrażliwości członków Nowoczesnej, to jest proces, nad którym musimy pracować, jeżeli ma dojść do tej bliższej współpracy. Czy to będzie połączenie klubów… akurat ja uważam, że to by się bardzo przydało - mówił z kolei wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej w TOK FM.