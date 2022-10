Po co Rosja używa dronów z Iranu? Chytry plan Putina

Z kolei Shahed-136 to klasyczny dron-kamikadze. System GPS precyzyjnie, z ciągłymi korektami kursu, prowadzi go do celu. Najważniejsze jednak, że zwykle nie jest używany pojedynczo. - Lata w roju od 10 do 15 dronów. To przeciąża ukraińskie systemy obronne - wyjaśnia ekspert. Chociaż systemy te zestrzeliwują drony, niektóre z 15 nadal docierają do celu.