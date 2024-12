Po co powstała UE? Eksperci wskazali cele Europy

- Ta najstarsza opowieść o integracji europejskiej to była opowieść o procesie, która ma nieść po kontynencie pokój i dobrobyt. To były te dwa główne argumenty. To było charakterystyczne dla lat 50. i 60. - mówiła prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Polska od 20 lat jest członkiem UE, ale w ostatnim czasie coraz więcej pada pytań, dlaczego powstała taka Wspólnota i czemu służy w czasach wojny i niepokoju. Gośćmi dziennikarza WP Patrycjusza Wyżgi byli eksperci od spraw z UE, którzy zdradzili pierwsze założenia i cele UE. - Powstrzymanie się od wojny jest konsekwencją dobrobytu. Nie opłaca nam się walczyć, a zmiana gospodarcza ma być lepsza. Jest jakaś rywalizacja, ale jest ona postawiona na współpracę. Teraz nawet my mamy przecież największą wymianą handlową w historii z Niemcami - zdradził dr Mateusz Zaremba z uniwersytetu SWPS. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej o UE. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.