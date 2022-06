Pływające pałace grają w kotka i myszkę. Kolejny rosyjski superjacht ucieka przed sankcjami

Wiadomo, że ulubionym portem superjachtów, należących do rosyjskich potentatów, powiązanych z Kremlem i Władimirem Putinem, od czasu wybuchu wojny w Ukrainie jest Turcja. Tytan, warta 100 milionów dolarów własność miliardera Aleksandra Abramowa, przebył Kanał Sueski na początku maja, aby się tam dostać. Eclipse, powiązany z byłym właścicielem klubu piłkarskiego Chelsea, Romanem Abramowiczem, znajduje się na wodach południowej Turcji, podczas gdy My Solaris, kolejny powiązany z nim megajacht, jest zakotwiczony u południowo-zachodniego wybrzeża kraju. Natomiast Clio, powiązane z aluminiowym miliarderem Olegiem Deripaską, przestało nadawać swoją lokalizację po dotarciu w kwietniu do cieśniny Bosfor w pobliżu Stambułu. Na Fidżi Stany Zjednoczone na początku maja zamierzały zająć wartą 325 milionów dolarów Amadeę, która - według oficjalnych danych - należy do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Sulejmana Kerimowa. Właściciel podjął walkę prawną, aby walczyć z zagrożeniem konfiskaty.