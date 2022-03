"Szeherezada to superjacht Putina". Ludzie Nawalnego weszli do gry

Superjacht przechodzi właśnie remont i konserwację u wybrzeży zachodnich Włoszech. Podejrzewa się, że należy do Władimira Putina. Pewność co do tego ma zespół antykorupcyjny Aleksieja Nawalnego, uwięzionego lidera rosyjskiej opozycji. Włochy zostały wezwane do zarekwirowania luksusowej morskiej limuzyny.