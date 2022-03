Dramat rosyjskich uciekinierów. Utknęli na granicy amerykańsko-meksykańskiej

- To niesprawiedliwe, że nie możemy się dostać - powiedział reporterowi agencji Mark, 32-letni kierownik restauracji, który wyjechał z Moskwy z żoną na początku marca, przedostając się do Meksyku przez Turcję i Niemcy. Ta rosyjska para też ma za sobą aresztowanie na trzy dni, ale spotkało ich to za udział w zeszłym roku w manifestacji poparcia uwięzionego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Mark powiedział, że nie wyobraża sobie powrotu do ojczyzny po tym, jak Władimir Putin wprowadził karę 15 lat więzienia za działania dyskredytujące rosyjską armię.