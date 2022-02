Plotka ws. następcy Niedzielskiego. Reakcja z rządu

Czy Adam Niedzielski sprawdził się jako minister zdrowia? - pytany był w programie "Newsroom" WP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jeśli miałbym oceniać ministra zdrowia, to po pierwsze oceniłbym go bardzo pozytywnie za dwie rzeczy: za zorganizowanie akcji szczepionek, bo pełnomocnik rządu to jest jedno, ale służby medyczne, które przy tym pracowały, to jest druga sprawa - w bardzo krótkim okresie czasu każdy Polak, który chciał się zaszczepić, mógł się zaszczepić bez żadnego problemu, a po drugie, że zawsze był margines bezpieczeństwa miejsc w szpitalach, jeśli chodzi o COVID (…). Nigdy się nie zdarzyło, żeby pomocy ktoś nie mógł otrzymać - odpowiedział. Kowalczyk odniósł się również do pogłosek, że nowym ministrem zdrowia miałby zostać Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. - Słyszałem tę plotkę, to jest jakieś wyssane z palca, pewnie dziennikarze wypuścili - stwierdził.