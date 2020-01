Płock. Śmiertelny wypadek na ul. Czwartaków. Sygnalizator upadł na pieszego

We wtorek ok. godz. 9:35 na przejściu dla pieszych obok płockiego hipermarketu doszło do tragicznego wypadku. Jadąca ul. Czwartaków 61-latka gwałtownie skręciła, aby uniknąć kolizji. Niestety, jej auto wpadło na słup z sygnalizatorem, który przewrócił się na pieszego. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Płock. Miejsce wypadku na ul. Czwartaków przy Auchanie (Tygodnik Płocki, Fot: Mariusz Kinalski)

Wezwane wcześniej służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do reanimacji poszkodowanego. Jak poinformowała lokalny serwis portalplock.pl mł. asp. Marta Lewandowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, próby przywrócenia akcji serca nie przyniosły rezultatu. Mężczyzna zmarł na skutek obrażeń głowy.

Wypadek spowodowała mieszkanka Płocka, która jechała swoją toyotą yaris od strony Obi. Zbliżając się do skrzyżowania obok marketu Auchan, zauważyła wyjeżdżający z parkingu inny pojazd, który nie ustąpił jej pierwszeństwa. Chcąc uniknąć zderzenia, gwałtownie odbiła kierownicą w prawo. Kobieta uderzyła w sygnalizator świetlny, który przewracając się ranił w głowę czekającego przed przejściem pieszego.

Chwilę po wypadku droga była całkowicie zablokowana, obecnie ruch w miejscu zderzenia odbywa się wahadłowo.

