Płock. Tęczowa Matka Boska. Biskupi nie potrafią pogodzić się z uniewinnieniem aktywistek

Biskupi: "Wyrok przyjmujemy z bólem i smutkiem"

"Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 r., w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 r. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i - w swojej istocie - są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy" - napisali we wspólnym oświadczeniu biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy tej diecezji Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Marcinkowski.

Sąd: "Celem aktywistek było zwrócenie uwagi na problem wykluczenia"

W uzasadnieniu wydanego we wtorek wyroku wobec Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. sędzia płockiego Sądu Rejonowego Agnieszka Warchoł wskazała, że "gruntowna analiza materiału dowodowego przedstawionego przez oskarżycieli w tej sprawie oraz analiza wszechstronna okoliczności tej sprawy nie wskazały, by oskarżone swoim zachowaniem wypełniły znamiona zarzucanego im czynu zabronionego".

- Czy w ocenie sądu był to akt prowokacyjny? Tak. Celem było nagłośnienie problemu (...) Tu powstaje pytanie: czy ta kontrowersyjna forma wypowiedzi nie miała na celu wniesienia do debaty publicznej ważnego problemu? Zdaje się, że ta rozprawa i tak szerokie zainteresowania procesem jest odpowiedzią na to pytanie (...) W katechizmie Kościoła katolickiego nie znajduje się zapis wykluczający osoby nieheteronormatywne. Znajduje się tam miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie - powiedziała sędzia Sądu Rejonowego w Płocku uzasadniając wyrok.