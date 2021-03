Płock. Tęczowa Matka Boska. Sąd zdecydował ws. aktywistek

Akt oskarżenia płockiej Prokuratury Rejonowej wobec Elżbiety Podleśnej i dwóch innych aktywistek trafił do sądu w czerwcu 2020 r. Przedstawiono w nim zarzuty z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.