Jasna Góra. Msza "oczyszczająca" za profanację Matki Boskiej

W klasztorze na Jasnej Górze odbyła się msza ekspiacyjna (łac. "odpokutowanie za winę, oczyszczenie" - przyp. red.) za profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas homilii abp Wacław Depo mówił o "przezwyciężaniu grozy zła, które poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków".

Częstochowskie nabożeństwo

Z kolei przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra apelował o modlitwe za Polskę oraz o "opamiętanie, nawrócenie dla wszystkich, nie szanują naszych świętości i naszej historii". - Za Prymasem Tysiąclecia chcemy wypowiedzieć odważnie nasze "non possumus" wobec tego co poniża, co wyszydza, co wprost obraża tak drogie dla nas wartości - dodał duchowny.