Płock. 19-latek zmarł po interwencji policji. Funkcjonariusze z zarzutami

Płock. Dwóch funkcjonariuszy usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych, narażenie 19-letniego mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mieszkaniec Łodzi zmarł kilkanaście godzin po interwencji policji.



O sprawie informuje Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Co więcej, jeden z funkcjonariuszy usłyszał dodatkowo zarzut poświadczenia nieprawdy w protokole doprowadzenia pokrzywdzonego w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Oprócz funkcjonariuszy zarzuty postawiono również lekarce płockiego szpitala oraz ratownikowi, który kierował zespołem karetki pogotowia. Grozi im do 5 lat więzienia.

Przypomnijmy: zdarzenie miało miejsce w nocy z 20 na 21 czerwca w Płocku. Mężczyzna spędzał czas z znajomymi. Po północy między nimi a inną grupą doszło do kłotni, 19-latek został uderzony. Stracił przytomność po uderzeniu z twardym podłożem.

Na miejsce przyjechała policja i zespół ratownictwa medycznego. Początkowo funkcjonariusze odwołali w rozmowie z dyspozytorem pogotowia przyjazd karetki. Jednak znajomi 19-latek przekonywali, że jego stan jest zły. Innego zdania byli ratownicy. Uznali, że spożywał alkoholu i nie ma przeciwwskazań by przekazać go patrolowi policji, który zdecydował o zatrzymaniu mężczyzny. Poświadczyła to jedna z lekarek z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.